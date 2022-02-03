Москва в закрыла корпункт Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE в Германии
Российские власти в качестве ответной меры на санкции против немецкого представительства телеканала RT DE закрыли корреспондентский пункт издания Deutsche Welle в Москве
Российские власти в качестве ответной меры на санкции против немецкого представительства телеканала RT DE закрыли корреспондентский пункт издания Deutsche Welle в Москве. Аккредитация всех сотрудников германского издания в России была аннулирована.
Министерство иностранных дел РФ сообщило также о начале процедуры признания Deutsche Welle «иностранным агентом» . Кроме того, Москва составит список сотрудников государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE. Фигурантам этого списка запретят въезд в Россию.
При этом в МИД РФ подчеркнули, что это лишь первый этап ответных мер на запрет вещания RT DE в Германии.
Напомним, что немецкий медиарегулятор объяснил запрет на вещание RT DE тем, что редакция не подала заявку на получение соответствующей лицензии.