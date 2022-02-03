03 февраля 2022, 17:25
Президент США сообщил о ликвидации лидера «Исламского государства»
Президент США Джо Байден сообщил о ликвидации лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши
Фото: glas.ru
Президент США Джо Байден сообщил о ликвидации лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши.
По данным Белого дома, лидер ИГИЛ был уничтожен в ходе спецоперации американских войск в Сирии, сообщает агентство АР.
Ибрагим аль-Хашими был объявлен лидером ИГИЛ в 2019 году после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Тогда американские власти сообщили, что во время штурма дома аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми.