Коллегия судей Чечни лишила экс-судью Сайди Янгулбаева неприкосновенности
Коллегия судей Чечни по ходатайству главы Верховного суда республики Алавдина Гардалоева лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке. Вместе с этим статусом оппонент Рамзана Кадырова лишился и неприкосновенности
Коллегия судей Чечни по ходатайству главы Верховного суда республики Алавдина Гардалоева лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке. Вместе с этим статусом оппонент Рамзана Кадырова лишился и неприкосновенности.
Теперь чеченские власти могут возбудить против Сайди Янгулбаева уголовное дело и объявить в розыск.
Напомним, что ранее чеченские силовики не смогли задержать Сайди Янгулбаева из-за его статуса, поэтому похитили его супругу Зарему Мусаеву. Женщину доставили из Нижнего Новгорода в Грозный как свидетельницу по делу о мошенничестве. Затем женщину арестовали на 10 суток, а позже предъявили ей обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Мусаеву суд Грозного поместил в СИЗО на два месяца.
Кроме того, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал «отрезать головы» всем членам семьи Сайди Янгулбаева.