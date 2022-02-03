В коммуникационной платформе «Сферум» нашли уязвимость. Школьнику может написать любой педофил
В информационно-коммуникационной платформе для школьников и учителей «Сферум», которая была разработана по заказу правительства, обнаружили опасные уязвимости
В информационно-коммуникационной платформе для школьников и учителей «Сферум», которая была разработана по заказу правительства, обнаружили опасные уязвимости.
Представители организации поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены» сообщили, что обнаруженные «дыры в безопасности» платформы позволяют любому человеку тайно написать школьнику.
И.о. директора «Мы за перемены» Анастасия Лихобаба направила обращения генпрокурору Игорю Краснову, главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, главе Минпросвещения Сергею Кравцову и главе Минцифры Максуту Шадаеву, в которых просит остановить работу платформы «Сферум» и поверить ее безопасность.
Общественники отметили, что сейчас регистрация и вход в платформу происходят автоматически при нажатии на ссылку-приглашение, которую присылают в соцсети «ВКонтакте». При этом сама платформа не проверяет возраст участников, а также совершенно не контролирует распространение ссылок на сторонние ресурсы, сообщают «Ведомости».
Родители детей опасаются, что на «Сферуме» может зарегистрироваться любой взрослый, который может оказаться педофилом или торговцем наркотиками.
Представитель НКО «Родительская палата» Андрей Афанасьев на своем примере убедился, что на «Сферуме» может зарегистрироваться любой желающий и затем написать любому школьнику. Сам он без проблем создал аккаунт на этой платформе, а за два месяца его так никто и не удалил.