Российский рубль оказался самый недооцененной валютой по «индексу бигмака»
Специалисты установили, что один бигмак в кафе «Макдоналдс» в России стоит 135 рублей, а в США — 5,81 доллара (примерно 444 рубля). Для уравнения стоимости сэндвичей доллар в России должен стоить 23,24 рубля
Российский рубль оказался самой недооцененной валютой по «индексу бигмака». Курс рубля оказался на 70% меньше, чем должен быть, сообщает журнал The Economist.
Специалисты установили, что один бигмак в кафе «Макдоналдс» в России стоит 135 рублей, а в США — 5,81 доллара (примерно 444 рубля). Для уравнения стоимости сэндвичей доллар в России должен стоить 23,24 рубля, однако его фактический курс сейчас составляет 76 рублей (по курсу Центробанка РФ).
По «индексу бигмака», скорректированным с учетом ВВП стран, рубль также оказался самым недооцененным. По этому показателю рубль оказался дешевле на 52,1%, чем должен быть.
Помимо российского рубля, самыми недооцененными валютами по «индексу бигмака» оказались турецкая лира (-67,9%), индонезийская рупия (-59,3%), малайзийский ринггит (-58,9%), румынский лей (-58,6%), украинская гривна (-58,1%) и индийская рупия (-56,2%). Швейцарский франк (+20,2%) и норвежская крона (+10%), напротив, оказались самыми переоцененными мировыми валютами.