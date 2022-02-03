03 февраля 2022, 14:58
Российские спортсмены получат за золотые медали Олимпиады-2022 по 4 млн рублей
Глава российского правительства Михаил Мишустин определил суммы вознаграждений спортсменов за призовые места на зимних Олимпийских Играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля
Фото: kp.ua
Глава российского правительства Михаил Мишустин определил суммы вознаграждений спортсменов за призовые места на зимних Олимпийских Играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля.
Так, золотые призеры Олимпиады-2022 получат от государства по 4 млн рублей. Серебряным призерам выплатят по 2,5 млн рублей, а бронзовым - 1,7 млн рублей.
Михаил Мишустин отметил, что премии выплатят также тренерам и другим специалистам, которые работают с олимпийскими чемпионами и призерами.
Напомним, что из-за громких скандалов в допингом российские атлеты снова будут участвовать в олимпийских турнирах под нейтральным флагом, а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.