МВД определило механизм блокировки сайтов, публикующих сведения о лицах под госохраной
МВД России определило механизм блокировки сайтов, которые публикуют персональные данные граждан, находящихся под государственной защитой. К этой категории лиц в числе прочих относятся сотрудники правоохранительных органов и судьи
МВД России определило механизм блокировки сайтов, которые публикуют персональные данные граждан, находящихся под государственной защитой. К этой категории лиц в числе прочих относятся сотрудники правоохранительных органов и судьи.
В соответствующем проекте постановления говорится, что после получения решения о признании опубликованной информации запрещенной, Роскомнадзор должен в течение суток внести такой ресурс в Единый реестр запрещенных сайтов.
В самом реестре должно быть указано доменное имя и указатель страницы сайта, описание запрещенной информации, дата получения извещения о признании информации запрещенной, а также данные провайдера и владельца сайта. При этом опубликованные на сайте персональные данные лиц под госохраной заноситься в реестр не будут.
Одновременно с этим МВД прописало и процедуру исключения сайта из реестра и снятия с него блокировки.
Отметим, что с лета 2021 года Роскомнадзор может вносить в Единый реестр запрещенных сайтов ресурсы, на которых опубликованы данные людей, находящихся под госзащитой. Это судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки.