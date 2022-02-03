03 февраля 2022, 13:58
Замминистра строительства и транспорта Омской области задержали за взятку
Сотрудники УФСБ по Омской области задержали замглавы регионального Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сычева. Чиновника омского правительства подозревают в получении взятки
Фото: omsk-news.net
Сотрудники УФСБ по Омской области задержали замглавы регионального Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сычева. Чиновника омского правительства подозревают в получении взятки.
По версии следствия, Владимир Сычев получил от руководителя коммерческой фирмы взятку в размере 1,5 млн рублей за оказание общего покровительства.
В отношении замминистра возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В отношении бизнесмена возбуждено дело по статье «Дача взятки», сообщает «Лента.ру».