В Башкирии сотрудники «скорой помощи» объявили забастовку из-за мизерных зарплат
Профсоюз медицинских работников «Действие» опубликовал открытое обращение 45 сотрудников отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, в котором они говорят о том, что им надоело терпеть тяжелейшие условия труда
В Башкирии медицинские работники объявили итальянскую забастовку из-за мизерных зарплат, нехватки кадров и высокой загруженности.
Профсоюз медицинских работников «Действие» опубликовал открытое обращение 45 сотрудников отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, в котором они говорят о том, что им надоело терпеть «тяжелейшие условия труда и недостойную, унизительно низкую зарплату».
Медики сообщили, что в Ишимбайской больнице вместо 10 бригад «скорых» на линию выходит не более пяти. Нагрузка на медработников возросла, а зарплату им, напротив, урезали. Так, оклад у фельдшеров выездных бригад сейчас составляет 14,5 тысячи рублей, у водителей — 5,7 тысячи рублей. «Это постыдно мало», — отмечают работники «скорой помощи».
В Башкирии к итальянской забастовке готовы присоединиться медики Иглинской райбольницы.
Итальянская забастовка подразумевает, что медики находятся на рабочих местах, но могут не выезжать на вызовы, потому что бригады не укомплектованы, так как это является нарушением ведомственных инструкций.
Напомним, что ранее акцию протеста в виде голодовки из-за высокой нагрузки и мизерной зарплаты объявили медицинские сестры Коломенского перинатального центра.