03 февраля 2022, 12:58
В Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело против Алексея Навального
В Лефортовский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении Алексея Навального по факту мошенничества и оскорбления судьи
Фото: РИА Новости
В Лефортовский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении Алексея Навального по факту мошенничества и оскорбления судьи.
Дата первого заседания по делу оппозиционера пока не назначена, сообщает ТАСС.
Алексея Навального обвиняют по четырем эпизодам мошенничества и двум эпизодам неуважения к суду. По этому делу политику грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас Навальный уже отбывает срок по старому делу «Ив Роше». Напомним, что из-за нахождения политика на лечении в Германии после отравления «Новичком» ему заменили условный срок на реальный.