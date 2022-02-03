03 февраля 2022, 12:51
14-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова носит часы за 37 млн рублей
Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам носит наручные часы фирмы Richard Mille стоимостью 37 млн рублей. Напомним, что Чечня является полностью дотационным регионом
Фото: twitter.com/Олег Емельянов
Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам носит наручные часы фирмы Richard Mille стоимостью 37 млн рублей. Напомним, что Чечня является полностью дотационным регионом, а сам г-н Кадыров недавно заявил, что без финансовой помощи Москвы республика не проживет и трех месяцев.
Соратник Алексея Навального Олег Емельянов опубликовал подборку фотографий Адама Кадырова из его соцсетей, на которых можно хорошо разглядеть его часы.
«Прикольно, сын Рамзана Кадырова Адам носит часы Richard Mille за 37 млн [рублей]. Не стесняется и спокойно публикует у себя в инсте», — написал Олег Емельянов в Twitter.
Также у 14-летнего Адама Кадырова есть часы «поскромнее» - это Hublot за 1,7 млн рублей.