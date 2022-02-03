03 февраля 2022, 12:28
В России за сутки выявили более 155 тысяч новых заболевших коронавирусом
В России снова побит рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране было официально зарегистрировано 155 768 заболевших
Фото: НТВ
В России снова побит рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране было официально зарегистрировано 155 768 заболевших.
По данным оперативного штаба, госпитализировали 17 792 ковидных пациентов, а в результате осложнений скончались 667 человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 26 904 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 21 234, в Московской области - 8 721.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом связывают в распространением нового штамма «омикрон», который отличается высокой заразностью.