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Общество
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03 февраля 2022, 12:28

В России за сутки выявили более 155 тысяч новых заболевших коронавирусом

В России снова побит рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране было официально зарегистрировано 155 768 заболевших

В России за сутки выявили более 155 тысяч новых заболевших коронавирусом
Фото: НТВ

В России снова побит рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране было официально зарегистрировано 155 768 заболевших.

По данным оперативного штаба, госпитализировали 17 792 ковидных пациентов, а в результате осложнений скончались 667 человек.

В Москве за минувшие сутки выявили 26 904 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 21 234, в Московской области - 8 721.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом связывают в распространением нового штамма «омикрон», который отличается высокой заразностью.

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