03 февраля 2022, 11:59
Генпрокуратура займется проверкой цен на ПЦР-тесты на коронавирус
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил региональным управлениям ведомства проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус в связи с многочисленными жалобами граждан на дорогостоящие анализы
Фото: diacheck.ru
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил региональным управлениям ведомства проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус в связи с многочисленными жалобами граждан на дорогостоящие анализы.
В заявлении Игоря Краснова говорится, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Отметим, что на прошлой неделе аналогичное поручение Федеральной антимонопольной службе дал глава правительства Михаил Мишустин.
Примечательно, что российские чиновники и депутаты неоднократно предлагали ограничить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус, делать которые гражданам приходится регулярно, однако цены на эти анализы ниже не стали.