03 февраля 2022, 11:51
Томскую область может возглавить кремлевский чиновник Владимир Мазур
Заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Владимир Мазур может стать губернатором Томской области. Сейчас регион возглавляет Сергей Жвачкин
Фото: Ura.ru
Заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Владимир Мазур может стать губернатором Томской области. Сейчас регион возглавляет Сергей Жвачкин, сообщает РБК.
Кремлевский чиновник Владимир Мазур является уроженцем Томской области, работал в региональной администрации и несколько лет возглавлял Тобольск.
С 2020 года он занимает должность замглавы управления по внутренней политике президента и курирует местное самоуправление.
Отметим, что в Кремле считают Томскую область регионом с высоким потенциалом протестного голосования.