Чеченский Роспотребнадзор отказался наказывать организаторов митинга против Янгулбаевых
Управление Роспотребнадзора по Чеченской республике не может наказать организаторов массового митинга против семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, который прошел 2 февраля, потому что организатор мероприятия неизвестен
Управление Роспотребнадзора по Чеченской республике не может наказать организаторов массового митинга против семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, который прошел 2 февраля, потому что организатор мероприятия неизвестен.
Речь идет о наказании за нарушение антиковидных требований, которые запрещают проведение массовых мероприятий. При этом на вчерашней акции протеста, по данным чеченских властей, присутствовали около 400 тысяч человек.
В чеченском Роспотребнадзоре заявили, что «установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», сообщает «КоммерсантЪ».
Для сравнения, организаторов протестных митингов в январе 2021 года в поддержку Алексея Навального привлекли к уголовной ответственности за нарушение антиковидных требований. Судя по всему, митинг против семьи Янгулбаевых, которых глава Чечни Рамзан Кадыров считает террористами, был инициирован местными властями. Поэтому и наказывать оказалось некого.