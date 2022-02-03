03 февраля 2022, 08:56
В списке побочных эффектов от прививки «Спутником V» появились остеоартрит и светобоязнь
В инструкции к российской вакцине против коронавируса «Спутник V» появились два новых побочных эффекта. Это остеоартрит и фотофобия, сообщает «Фармацевтический вестник»
Фото: uz.sputniknews.ru
В инструкции к российской вакцине против коронавируса «Спутник V» появились два новых побочных эффекта. Это остеоартрит и фотофобия, сообщает «Фармацевтический вестник».
В инструкции к вакцине говорится, что вероятность возникновения «остеоартрита» после прививки оценивается как «нечастая». Такой побочный эффект может встречаться у каждого сотого или тысячного привитого.
Фотофобия (светобоязнь) после прививки «Спутником V» возникает примерно с такой же частотой.
Такие побочные эффекты как тошнота, рвота и другие желудочно-кишечные нарушения встречаются у одного привитого на 10 тысяч человек.
В списке редких «побочек» также указаны заложенность носа, увеличение регионарных лимфатических узлов, головную боль, головокружение и обмороки.