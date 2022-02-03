Пресс-служба главы Чечни ночью сообщила о встрече Рамзана Кадырова и Владимира Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ночь на 3 февраля провел встречу с президентом Владимиром Путиным в Москве. При этом еще накануне представитель Кремля Дмитрий Песков говорит, что глава государства не планирует встреч с Кадыровым
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ночь на 3 февраля провел встречу с президентом Владимиром Путиным в Москве. При этом еще накануне представитель Кремля Дмитрий Песков говорит, что глава государства не планирует встреч с Кадыровым.
В пресс-службе правительства Чечни сообщили, что Владимир Путин и Рамзан Кадыров обсудили инвестиции в республику, выполнение показателей по борьбе с коронавирусом, демографическую ситуацию и нацпроекты. При этом соответствующая новость была проиллюстрирована фотографией от 2017 года.
Стоит отметить, что ночная встреча Кадырова и Путина состоялась на фоне скандала с похищением жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, ее последующего ареста по обвинению в якобы нападении на полицейского, а также резонансного обещания депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых. При этом в Кремле и в «Единой России» по-прежнему отказываются от каких-либо высказываний по поводу прямых угроз в адрес семьи экс-судьи со стороны депутата Госдумы.