03 февраля 2022, 08:29
Мэра Великого Новгорода оштрафовали за плохую уборку улиц от снега
Мировой суд оштрафовал мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина за некачественную уборку улиц от снега. Размер штрафа составил 25 тысяч рублей
Фото: buzuluk.bezformata.com
Мировой суд оштрафовал мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина за некачественную уборку улиц от снега. Размер штрафа составил 25 тысяч рублей.
Ранее сотрудники городского управления ГИБДД зафиксировали факты некачественной уборки городских территорий. От мэрии потребовали исправить ситуацию, однако чиновники работу не выполнили.
Мировой судья в свою очередь установил несоответствие состояния дорог и улиц Великого Новгорода требованиям государственного стандарта. Мэра города Сергея Бусурина признали виновным в нарушении правил содержания дорог в безопасном для движения транспорта состоянии.