Минздрав начал проверку в коломенском перинатальном центре из-за голодовки медсестер
В Коломенском перинатальном центре проводится проверка по факту голодовки медицинских сестер. Сотрудницы объявили протест в связи с низкой зарплатой, нехватки персонала и невыносимых условий труда
В Коломенском перинатальном центре проводится проверка по факту голодовки медицинских сестер. Сотрудницы объявили протест в связи с низкой зарплатой, нехватки персонала и невыносимых условий труда.
Медсестры заявили, что если выдвинутые ими требования не будут выполнены, то каждые пять дней к голодовке будут присоединяться новые сотрудники, сообщает РБК.
25 января профсоюз медработников «Действие» опубликовал в Facebook открытое письмо медсестер, которые жаловались на «невыносимые условия труда», нарушения их прав и норм оказания медпомощи. Письмо подписали 11 медработников. 2 февраля медсестры начали голодовку.
Медперсонал коломенского перинатального центра требует увеличить число сотрудников, повысить зарплату и обеспечить выплату надбавок за работу с ковидными пациентами, а также привести в соответствие с трудовыми нормами объем работы и уровень зарплаты. Сейчас медсестрам приходится выполнять также обязанности санитарок, а их смены длятся по 15 часов с одним перерывом в 15 минут.