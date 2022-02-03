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Общество
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03 февраля 2022, 03:35

В Воронежской области к работе с ковидными пациентами стали привлекать стоматологов

Местные власти сообщают, что количество обращений в поликлиники на прием к врачу к концу января - началу февраля выросло в 2-3 раза. При этом количество вызовов медиков на дом выросло в 10 раз

В Воронежской области к работе с ковидными пациентами стали привлекать стоматологов
Фото: 1tulatv.ru

В Воронежской области из-за роста заболеваемости коронавирусом к лечению ковидных пациентов начали привлекать непрофильных медиков.

Местные власти сообщают, что количество обращений в поликлиники на прием к врачу к концу января - началу февраля выросло в 2-3 раза. При этом количество вызовов медиков на дом выросло в 10 раз.

Воронежские врачи с трудом справляются с наплывом пациентов. Кроме того, примерно 20% медиков и сами находятся на больничном.

В регионе в итоге решили привлекать к работе в поликлиниках непрофильных медиков, в том числе стоматологов и специалистов по лечебной физкультуре.

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