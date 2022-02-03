Наталью Поклонскую освободили от должности посла и назначили замглавы Россотрудничества
Президент Владимир Путин своим указом освободил экс-депутата Наталью Поклонскую от должности посла России в африканской республике Кабо-Верде
Президент Владимир Путин своим указом освободил экс-депутата Наталью Поклонскую от должности посла России в африканской республике Кабо-Верде. Одновременно с этим глава государства назначил ее заместителем руководителя Россотрудничества.
Причина освобождения Натальи Поклонской от должности посла в Кабо-Верде не указывается. Ранее сообщалось, что она отказалась от дипломатической должности по личным обстоятельствам.
Экс-прокурор Крыма и экс-депутат Наталья Поклонская была назначена послом России в Кабо-Верде еще в октябре прошлого года, однако на новое место государственной службы так и не отправилась. По неофициальным данным, отъезд Поклонской так и не состоялся из-за того, что власти Украины планировали добиваться ее выдачи в рамках дела о государственной измене.