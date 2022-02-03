МВД возбудило дело по факту мошенничества при обеспечении поездов «Сапсан» интернетом
МВД на основании материалов Московской межрегиональной транспортной прокуратуры возбудило уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере
МВД на основании материалов Московской межрегиональной транспортной прокуратуры возбудило уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Дело было заведено по итогам проверки работы интернета в скоростных пассажирских поездах «Сапсан».
Речь идет о проверке государственного контракта «Российских железных дорог» стоимостью 1,5 млрд рублей на установку в «Сапсанах» оборудования для Wi-Fi. Проверка показала, что стоимость работ по этому контракту была завышена на 800 млн рублей.
По данным прокуратуры, «РЖД» в 2017 и 2019 годах заключила контракты на оказание услуг доступа к Wi-Fi пассажирам скоростных поездов на 1,5 млрд рублей. Однако стоимость работ была завышена - исполнитель включил в нее оборудование, которое уже было куплено и установлено в поездах ранее, сообщает РБК.
Кроме того, транспортная прокуратура возбудила в отношении «РЖД» административное дело по факту введения потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества услуги из-за платного Wi-Fi в «Сапсанах». Прокуратура установила, что услуга интернета была включена в стоимость билетов по маршруту Москва - Санкт-Петербург, однако перевозчик не обеспечил возможность бесперебойного пользования данной услугой, а у пассажиров не было возможности от нее отказаться.