Депутат Сергей Миронов попросил ФСБ обеспечить охрану семьи Янгулбаевых из-за угроз в их адрес
Сергей Миронов обратился к Генпрокуратуре с призывом провести проверку по факту обещания депутата от Чечни Адама Делимханова «отрезать головы» членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился к Генпрокуратуре с призывом провести проверку по факту обещания депутата от Чечни Адама Делимханова «отрезать головы» членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева.
Сергей Миронов призвал прокуратуру дать правовую оценку словам Адама Делимханова, а ФСБ России - принять меры по обеспечению безопасности бывшего федерального судьи и членов его семьи в связи с прямыми угрозами в их адрес.
Кроме того, депутат попросил главу Чечни Рамзана Кадырова и его приближенных быть более сдержанными в своих высказываниях и не угрожать жизни и здоровью граждан России, даже если они критикуют власть.
«Особенно в сегодняшних условиях, когда они звучат как опасная антироссийская провокация. Это вызов не только Янгулбаевым. Это вызов России», — добавил Сергей Миронов.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев также потребовал от прокуратуры проверить угрозы Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых, а самого депутата поставить на учет.
Примечательно, что руководство «Единой России» по-прежнему не прокомментировало резонансное заявление чеченца Адама Делимханова, хотя обычно довольно оперативно реагирует на неэтичные и оскорбительные слова других членов партии.
В Кремле в свою очередь заявили, что «не хотели бы» вмешиваться в данную ситуацию.