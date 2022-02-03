03 февраля 2022, 00:35
Глава Роспотребнадзора сообщила о новой разновидности штамма «омикрон»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о распространении в России новой разновидности штамма коронавируса «омикрон». По данным на 2 февраля, специалисты зафиксировали более 200 случаев заражения этой мутацией
Фото: profile.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о распространении в России новой разновидности штамма коронавируса «омикрон». По данным на 2 февраля, специалисты зафиксировали более 200 случаев заражения этой мутацией.
Речь идет о разновидности штамма ВА.2, которая считается более заразной.
«На сегодняшний день, хочу доложить, (к линии) ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена», — заявила на заседании правительства главный санитарный врач России, слова которой приводит «Интерфакс».
Случаи заражения новым вариантом «омикрона» выявлены в Москве, Ростовской области, республиках Башкирия и Марий Эл.