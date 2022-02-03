03 февраля 2022, 00:04
США перебросят тысячи своих военных в страны Восточной Европы
Президент США Джо Байден распорядился отправить две тысячи американских военных в Германию и Польшу. Еще около тысячи солдат, которые сейчас находятся в Германии, будут перенаправлены в Румынию
Фото: happymigration.com
Власти США планируют перебросить тысячи своих военных в восточную Европу в связи с возможным нападением России на Украину.
Издание Wall Street Journal сообщает, что президент США Джо Байден распорядился отправить две тысячи американских военных в Германию и Польшу. Еще около тысячи солдат, которые сейчас находятся в Германии, будут перенаправлены в Румынию.
Американцы развернут свои войска вблизи границ с Россией уже в ближайшие дни.
Еще 8,5 тысячи военных будут приведены в повышенную готовность на случай необходимости отправки в Восточную Европу.
В Белом доме рассчитывают, что эти действия станут сдерживающим фактором для Кремля и предотвратят вооруженное вторжение России на Украину.