Германский медиарегулятор запретил вещание немецкой версии Russia Today
Комиссия по допуску и надзору за СМИ Германии запретила немецкоязычному телеканалу RT DE (относится к государственному телеканалу RT) вещание. Причиной такого решения стало отсутствие лицензии
Комиссия по допуску и надзору за СМИ (ZAK) Германии запретила немецкоязычному телеканалу RT DE (относится к государственному телеканалу Russia Today) вещание. Причиной такого решения стало отсутствие лицензии.
В заявлении регулятора говорится, что RT DE необходимо было получить лицензию на вещание в соответствии с действующим в Германии законом о СМИ, однако RT DE никакого запроса на получение лицензии не подавал.
В этой связи ZAK потребовала прекратить распространение телепрограмм RT DE в интернете, мобильном приложении, в смарт-приложении RT News и через спутниковую связь.
Напомним, что ранее администрация YouTube заблокировала RT DE из-за распространения фейковой информации о коронавирусной инфекции. В ответ Роскомнадзор пригрозил видеохостингу ответной блокировкой на территории России.