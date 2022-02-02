02 февраля 2022, 17:47
На курорте «Красная поляна» остановилась канатная дорога с людьми
На горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи остановилась канатная дорога, на которой в этот момент находились лыжники и сноубордисты. В момент происшествия на кресельном подъемнике ехали примерно 40-50 человек
Фото: umka-mag.ru
На горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи остановилась канатная дорога, на которой в этот момент находились лыжники и сноубордисты. В момент происшествия на кресельном подъемнике ехали примерно 40-50 человек.
По данным РИА Новости, причиной остановки мог стать сбой программы. Пассажиров «канатки» пришлось спускать по веревке и эвакуировать. В результате инцидента никто не пострадал.
По уточненной информации, остановился кресельный подъемник К-13, который находится между высотой 900 и 1370 метров над уровнем моря.
«Кубанские новости» пишут, что 25 января на горнолыжном курорте уже останавливалась канатная дорога. Тогда на ней находилось около 170 человек.