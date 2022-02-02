02 февраля 2022, 16:40
Жену экс-судьи Сайди Янгулбаева арестовали по делу о нападении на участкового
В Грозном суд арестовал на два месяца мать правозащитника Абубакара Янгулбаевых и жену экс-судьи Сайди янгулбаева Зарему Мусаеву по делу о нападении на полицейского
Фото: Новые известия
В Грозном суд арестовал на два месяца мать правозащитника Абубакара Янгулбаевых и жену экс-судьи Сайди янгулбаева Зарему Мусаеву по делу о нападении на полицейского.
Перед этим Зарема Мусаева отказалась от услуг своего адвоката, сейчас ее интересы представляет адвокат по назначению, сообщает «Дождь» (издание признано инагентом).
Чеченские власти обвиняют Зарему Мусаеву в нападении на полицейского, а именно в том, что она якобы расцарапала лицо участковому. Первоначально женщина была задержана в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, однако для проведения допроса чеченские силовики похитили женщину из ее квартиры в Нижнем Новгороде.