02 февраля 2022, 16:32
Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн»
Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн», приверженцы которого планируют атаки на учебные заведения
Фото: corriere.it
Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн», приверженцы которого планируют атаки на учебные заведения.
В ВС РФ сообщили РИА Новости, что решение о признании «Колумбайна» террористической организацией вступает в законную силу со 2 февраля.
В суде пояснили, что решение о признании движения «Колумбайн» террористическим можно обжаловать, однако оно все равно начнет исполняться немедленно, сообщает «Лента.ру».
В МВД России приветствовали решение Верховного суда. В ведомстве отметили, что это упростит правоохранителям профилактическую работу по предотвращению преступлений.
Название движения связано с американской школой «Колумбайн», в которой в 1999 году двое учеников устроили стрельбу. Тогда погибли 13 человек.