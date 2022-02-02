Чеченские чиновники и силовики пообещали найти семью Янгулбаевых и «взять спрос за их слова»
Руководители управлений МЧС и Росгвардии по Чеченской республике, а также глава полиции Грозного записали видеообращение к семье федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, в котором они обещают «найти их и взять спрос за их слова»
Руководители управлений МЧС и Росгвардии по Чеченской республике, а также глава полиции Грозного записали видеообращение к семье федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, в котором они обещают «найти их и взять спрос за их слова». Обращение высокопоставленных чеченских силовиков опубликовано в Instagram зампреда правительства региона Абузайда Висмурадова.
На видео начальник управления МВД по Грозному Дени Айдамиров, первый зампред правительства Чечни Иса Тумхаджиев, зампред правительства Чечни Абузайд Висмурадов, врио начальника ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов по очереди говорят, что где бы не находились члены семьи Янгулбаевых, они «возьмут спрос за их слова».
«Днем и ночью у нас нет работы важнее, чем найти вас», — заявил Алихан Цакаев, слова которого приводит «Кавказский узел» (издание внесено в реестр инагентов).
В описании к видео правительственный чиновник Висмурадов назвал семью Янгулбаевых «ублюдками» и «подонками».
Одновременно с этим в Грозном прошел митинг против семьи Янгулбаевых, в ходе которого участники акции сжигают их портреты.
На акции также выступил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, который заявил, что Янгулбаевы якобы «оскорбили чувства верующих», в частности, исламских святых эвлия.