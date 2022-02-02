Conflict Intelligence Team сообщила о переброске войск Росгвардии по регионам России
По данным группы, в последние дни в регионах страны на автомобильных и железных дорогах была замечена техника войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о вероятной переброске войск Росгвардии по разным регионам России.
По данным группы, в последние дни в регионах страны на автомобильных и железных дорогах была замечена техника войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии.
Аналитики говорят, что на железнодорожных платформах были замечены БТР-80 в песочно-защитном камуфляже, бронеавтомобили «Урал-ВВ» и «Звезда-В», а также военные грузовики «Урал» и «КАМАЗ» камуфляжного цвета с желтыми светоотражающими полосами по бортам. На всех этих транспортных средствах не было государственных номеров.
Также сообщается о переброске росгвардейцев. Так, самолетом Ил-76 из Томска в Курск были отправлены 130 военнослужащих Росгвардии.
В CIT полагают, что в случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории росгвардейцы могут использоваться для контроля занятых населенных пунктов и линий снабжения, а также антипартизанских действий.
Ранее в Conflict Intelligence Team сообщили о переброске к границам с Украиной российских десантников и военной техники.