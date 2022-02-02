Член СПЧ призвал «проверить на вменяемость» депутата от Чечни Адама Делимханова
Член Совета по правам человека при президенте России Евгений Мысловский заявил, что депутата Госдумы от «Единой России» Адама Делимханова «нужно проверить на вменяемость»
Бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России и член Совета по правам человека при президенте России Евгений Мысловский заявил, что депутата Госдумы от «Единой России» Адама Делимханова «нужно проверить на вменяемость». Таким образом бывший следователь отреагировал на обещание депутата от Чечни «отрезать головы» членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева.
«Сумасшедший, что с него возьмешь? Насчет законности и адекватности [высказывания Адама Делимханова] говорить бессмысленно. Его надо проверять на адекватность и вменяемость. Требуется внимание, прежде всего, психиатра», — заявил Мысловский, слова которого приводит Znak.com.
Ранее депутат от КПРФ Николай Арефьев призвал правоохранительные органы и Генпрокуратуру отреагировать на угрозы со стороны чеченского парламентария в адрес Янгулбаевых.
Отметим, что в Кремле, «Единой России», фракции «Единой России» в Госдуме, а также в пресс-службе Госдумы так и не прокомментировали резонансное заявление Адама Делимханова.