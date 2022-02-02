02 февраля 2022, 13:44
В России за сутки выявили еще 141 833 новых случая заражения коронавирусом
Госпитализировали 17 201 пациента. Еще 678 человек скончались в результате осложнений, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом
Фото: 123ru.net
В России за минувшие сутки выявили 141 883 новых случая заражения коронавирусом.
Госпитализировали 17 201 пациента. Еще 678 человек скончались в результате осложнений, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В Москве за прошедшие сутки выявили 23 784 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 19 234, в Московской области - 10 188.