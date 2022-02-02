Новым губернатором Санкт-Петербурга может стать Андрей Турчак
Новым губернатором Санкт-Петербурга может стать секретарь генерального совета «Единой России». Кремль планирует заменить им Александра Беглова, деятельностью которого очень недовольны петербуржцы
Новым губернатором Санкт-Петербурга может стать секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Кремль планирует заменить им Александра Беглова, деятельностью которого очень недовольны петербуржцы.
Источник портала Znak.com сообщает, что Андрей Турчак якобы и сам «давно мечтает» стать губернатором Санкт-Петербурга.
Срок полномочий Александра Беглова истекает в 2024 году, однако администрация президента не исключает проведения досрочных выборов в северной столице.
«Турчака согласовали на Санкт-Петербург, будет губернатором.(…) Однако смена власти в городе вряд ли состоится быстро», - заявил источник.
Напомним, что ранее Андрей Турчак был губернатором Псковской области. В отставку он ушел на фоне новой волны обвинений в адрес чиновника в его причастности к организации жестокого избиения журналиста Олега Кашина.