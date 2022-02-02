Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в РФ из-за предоставления убежища Тельману Исмаилову
Российские власти запретили въезд в РФ госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. Соответствующую ноту МИД России направил в посольство Черногории
Российские власти запретили въезд в РФ госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. Соответствующую ноту МИД России направил в посольство Черногории.
Визовые санкции в отношении Зорана Милянича стали ответом России на решение черногорских властей предоставить политическое убежище бизнесмену и бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.
Напомним, что бизнесмен был объявлен в розыск по линии Интерпола в связи с возбуждением против него уголовных дел по фактам убийства и незаконного оборота оружия.
По версии российски следователей, Тельман Исмаилов заказал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева.
В начале октября 2021 года власти Черногории задержали Тельмана Исмаилова по запросу России, однако спустя некоторое время отказались его экстрадировать и предоставили ему убежище.