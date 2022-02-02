Главред «Эха Москвы» попросил президента вмешаться в конфликт главы Чечни с журналистами
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов от имени редакции призвал правоохранительные органы обратить внимание на высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес «Новой газеты»
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов от имени редакции призвал правоохранительные органы обратить внимание на высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес «Новой газеты», телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) и правозащитника Игоря Каляпина.
Также главред «Эха Москвы» просит президента Владимира Путина вмешаться в сложившуюся ситуацию.
«Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию», — заявил Алексей Венедиктов.
Напомним, что Рамзан Кадыров назвал правозащитника и журналистов пособниками террористов из-за из поддержки семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева. При этом соратник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов «поклялся Аллахом», что «отрежет головы» членам семьи Янгулбаевых. Кремль и правоохранительные органы заявления чеченских чиновников, в которых явно имеется состав преступления, предпочитают игнорировать.