02 февраля 2022, 11:53
Интерпол задержал в Италии бывшего директора Антипинского НПЗ
Сотрудники Интерпола задержали в Италии бывшего директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. В России его обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Фото: Ura.ru
Сотрудники Интерпола задержали в Италии бывшего директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. В России его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
Интерпол уже уведомил о задержании российского бизнесмена Москву. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Лисовиченко.
В России против бывшего главы Антипинского НПЗ возбуждено три уголовных дела. Дела были заведены после того, как нефтеперерабатывающий завод был признан банкротом.
Антипинский НПЗ считается крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. Ранее НПЗ принадлежал группе «Новый поток», пока против ее бывшего владельца Дмитрия Мазурова не возбудили дело.
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