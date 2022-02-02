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02 февраля 2022, 11:53

Интерпол задержал в Италии бывшего директора Антипинского НПЗ

Сотрудники Интерпола задержали в Италии бывшего директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. В России его обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Интерпол задержал в Италии бывшего директора Антипинского НПЗ
Фото: Ura.ru

Сотрудники Интерпола задержали в Италии бывшего директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. В России его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Интерпол уже уведомил о задержании российского бизнесмена Москву. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Лисовиченко.

В России против бывшего главы Антипинского НПЗ возбуждено три уголовных дела. Дела были заведены после того, как нефтеперерабатывающий завод был признан банкротом.

Антипинский НПЗ считается крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. Ранее НПЗ принадлежал группе «Новый поток», пока против ее бывшего владельца Дмитрия Мазурова не возбудили дело.

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