Депутат Арефьев потребовал «поставить на учет» коллегу Делимханова из-за его угроз в адрес семьи Янгулбаевых
Коммунист заявил, что угроза «отрезать головы» — нешуточное дело. «Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия», — заявил Николай Арефьев
Депутат Госдумы от КПРФ и зампред комиссии по вопросам депутатской этики Николай Арефьев потребовал от Генеральной прокуратуры отреагировать на угрозы его коллеги от Чечни Адама Делимханова в адрес семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.
Коммунист заявил, что угроза «отрезать головы» — нешуточное дело. «Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия», — заявил Николай Арефьев, слова которого приводит «Интерфакс».
Ранее депутат Адам Делимханов в прямом эфире в своем Instagram на чеченском языке «поклялся Аллахом», что «отрежет головы» членам семьи Янгулбаевых, которые критикуют деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова. Парламентарий также пригрозил «отрезать головы» подписчикам, которые переведут его слова с чеченского на русский язык.