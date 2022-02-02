02 февраля 2022, 10:59
Саратовская медсестра стала фигуранткой уголовного дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации
В Саратове медицинская сестра одной из больниц стала фигуранткой уголовного дела по факту оформления сертификатов о вакцинации против коронавируса без прививки
Фото: togliatti24.ru
В Саратове медицинская сестра одной из больниц стала фигуранткой уголовного дела по факту оформления сертификатов о вакцинации против коронавируса без прививки.
В Следственном комитете рассказали, что с июля по август 2021 года медсестра прививочного кабинета одной из районных поликлиник Саратова вносила в базу ложные сведения о проведенной вакцинации против COVID-19.
За оформление ковид-паспорта сотрудница больницы получила 12,5 тысячи рублей.