В России примерно 10-11 млн человек лишены права избираться на выборные должности
В России 10-11 миллионов человек лишены пассивного избирательного права. Это осужденные, владельцы иностранными финансовыми инструментами и граждане, признанные властями экстремистами
В России 10-11 миллионов человек лишены пассивного избирательного права. Это осужденные, владельцы иностранными финансовыми инструментами и те, которые могут быть квалифицированы властями как лица, причастные к деятельности запрещенных организаций, сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос» (организация признана иностранным агентом).
В июле прошлого года «Голос» оценивал число «лишенцев» в 9 млн человек. При этом тогда Центризбирком не согласился с этими данными и пообещал опубликовать альтернативную статистику, но так этого и не сделал.
Вместо этого ЦИК опубликовал статистику Российского общественного института избирательного права (РОИПП), возглавляемого членом ЦИК Игорем Борисовым. Согласно подсчетам института, в России лишены права избираться на выборные должности 2 млн человек. Позже глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом назвала другую цифру - 1,65 млн человек.
В «Голосе» считают эти оценки заниженными. Например, РОИПП при подсчетах учитывает только отбывающих наказание в колониях, однако закон лишает возможности избираться также и осужденных условно.
Напомним, что число «лишенцев» за последние полгода увеличилось из-за того, что власти признали экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) и штабы Алексея Навального. Бывшим сотрудникам этих организаций запрещено участвовать в выборах. Сам оппозиционер и его близкие соратники внесены в реестр террористов и экстремистов.