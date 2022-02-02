В сенате предложили лишать гражданства РФ производителей и продавцов паленого алкоголя
Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил дополнить президентский законопроект, который расширяет количество оснований для прекращения гражданства России
Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил дополнить президентский законопроект, который расширяет количество оснований для прекращения гражданства России.
Сенатор предлагает лишать гражданства осужденных за производство и продажу суррогатного алкоголя. Речь идет о ситуациях, которые приводят к гибели людей и тяжелым последствия для здоровья после употребления контрафактного алкоголя, сообщает ТАСС.
Напомним, что Конституция РФ запрещает лишать граждан России своего гражданства, однако к тем, кто получил паспорт РФ не по рождению, может быть применена процедура «прекращения гражданства». Законопроект Владимира Путина расширяет список преступлений, за совершение которых человека могут лишить российского паспорта. В частности, в этот список добавили участие в массовых беспорядках и государственную измену.