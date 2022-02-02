02 февраля 2022, 08:58
Глава Роспотребнадзора ислючила введение лондауна в России из-за «омикрона»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила введение в России локдауна из-за стремительного распространения штамм коронавируса «омикрон»
Фото: news2world.net
Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила введение в России локдауна из-за стремительного распространения штамм коронавируса «омикрон». Чиновница заверила, что власти пока не рассматривают такой вопрос, хотя суточная заболеваемость коронавирусом бьет все рекорды.
«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу», - заявила глава Роспотребнадзора, слова которой приводит РИА Новости.
При этом Анна Попова заявила, что число заболевших коронавирусом в России будет расти.
Главный санитарный врач России также отметила, что при отсутствии видимы симптомов болезни привитым от коронавируса не нужно соблюдать семидневную изоляцию после контакта с больным.