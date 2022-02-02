02 февраля 2022, 08:52
В приморском порту Зарубино затонуло краболовное судно. Один моряк погиб
В Следственном комитете по региону сообщили, что краболовное судно затонуло в порту Зарубино. В момент происшествия на борту судна находились 15 человек
Фото: marinetraffic.com
У берегов Приморского края затонуло краболовное судно «Акванавт». В результате кораблекрушения погиб один из членов экипажа.
В Следственном комитете по региону сообщили порталу Znak.com, что краболовное судно затонуло в порту Зарубино. В момент происшествия на борту судна находились 15 человек. Один из членов экипажа погиб, а капитана судна и еще несколько моряков госпитализировали с переохлаждением.
«Акванавт» возвращался из рейса и начал тонуть во время разгрузки. Судно полностью ушло под воду менее чем за пять минут.
В настоящее время выясняются причины происшествия.