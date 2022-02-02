Депутат Госдумы от Чечни пригрозил «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в прямом эфире в своем Instagram пообещал отрезать головы членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чью жену чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в прямом эфире в своем Instagram пообещал отрезать головы членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чью жену чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде и принудительно доставили в Грозный.
Кроме того, парламентарий пригрозил отрезать головы и подписчикам, которые переведут его слова на русский язык.
«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык», - заявил Делимханов, слова которого приводит The Insider (издание признано иностранным агентом).
Бывший сотрудник «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев отметил, что поскольку такие слова говорит депутат Госдумы, то их нужно воспринимать всерьез.
«Удивительно слышать это от человека, который должен принимать законы, чтобы люди в России жили хорошо», - заявил правозащитник и выразил при этом уверенность, что российские власти вновь оставят угрозы со стороны чеченских политиков без внимания.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семью Янгулбаевых ждет место или в тюрьме или под землей. В Кремле слова чиновника назвали его «личным мнением».