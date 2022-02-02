02 февраля 2022, 02:44
Вирусологи заявили, что люди чаще всего заражаются «омикроном» в транспорте и очередях
Общественный транспорт и очереди оказались местами повышенного риска заражения штаммом «омикрон». Об этом сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардт
Фото: top68.ru
Общественный транспорт и очереди оказались местами повышенного риска заражения штаммом «омикрон». Об этом сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.
В интервью порталу Ura.ru ученый заявил, что штаммы «дельта» и «омикрон» являются разновидностями одного вируса, поэтому сохраняют воздушно-капельный характер распространения.
При этом наибольшую опасность для граждан представляют замкнутые пространства. Например, очень высокие шансы заразиться коронавирусом в метрополитене, автобусе или очередях, в частности в аэропортах.
«Любое такое скопление людей, особенно не на воздухе, а в помещении, это самое опасное, что может быть», — отметил Петр Чумаков.