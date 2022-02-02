02 февраля 2022, 02:03
Российских полицейских будут лишать премий и отпуска из-за отказа прививаться
В указе главы МВД России Владимира Колокольцева говорится, что при принятии решения о повышении сотрудника в должности или выплате ему премии необходимо учитывать наличие у него прививки против коронавирусной инфекции
Фото: istoriipro.ru
Сотрудников российской полиции обяжут делать прививки от коронавируса каждые полгода. От этого будет зависеть их повышение по службе.
В указе главы МВД России Владимира Колокольцева говорится, что при принятии решения о повышении сотрудника в должности или выплате ему премии необходимо учитывать наличие у него прививки против коронавирусной инфекции.
При этом отсутствие прививок будет «негативно» влиять на исполнение служебных обязанностей.
РИА Новости также сообщает, что непривитых полицейским могут не отпустить в отпуск.