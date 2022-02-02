Заключенный омской ИК-7 передал записи издевательств над арестантами жене и сам подвергся пыткам
Заключенный омской исправительной колонии №7 Зафар Ильмурадов записался в «активисты», которые сотрудничают с администрацией, чтобы записать на видео пытки арестантов
Заключенный омской исправительной колонии №7 Зафар Ильмурадов записался в «активисты», которые сотрудничают с администрацией, чтобы записать на видео пытки арестантов. Позже он передал записи, сделанные на камеру наручных часов, своей жене.
Супруга Зафара Ильмурадова передала записи пыток заключенных в Генпрокуратуру, ФСИН и Следственный комитет. Однако после этого мужчину отправили в ШИЗО и стали пытать электрошокером, подвесив вверх ногами и надев на голову пакет. Причем в пытках участвовал сотрудник ФСБ, а сотрудник прокуратуры ему угрожал.
Сам Ильмурадов рассказал правозащитному проекту Gulagu.net, что в омской колонии №7 заключенных били, раздевали догола, унижали, оскорбляли, надевали на головы пакеты. При этом арестанты не могли сообщить о пытках, так как все телефоны в колонии прослушивались, а жалобщиков снова избивали и насиловали.
Уже после освобождения Ильмурадова задержали сотрудники ФСБ и вынудили отдать часть отснятого материала под угрозой подбросить ему наркотики.