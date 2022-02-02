Российские власти отложили выдачу QR-кодов при наличии антител к коронавирусу
Российские власти отложили на неопределенный срок оформление антиковидных QR-кодов на основании наличия антител к коронавирусу. Ранее планировалось, что выдавать QR-коды по результатам тестов на антитела будут уже с 1 февраля
Российские власти отложили на неопределенный срок оформление антиковидных QR-кодов на основании наличия антител к коронавирусу. Ранее планировалось, что выдавать QR-коды по результатам тестов на антитела будут уже с 1 февраля.
В Министерстве цифрового развития сообщили, что они до сих пор не получили методологию формирования таких сертификатов. Кром того, для начала выдачи таких документов необходимо внести поправки в нормативную правовую базу.
Напомним, что глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова анонсировала выдачу QR-кодов на основании антител в декабре, но такая возможность должна была появиться у граждан с 1 февраля.
Также Голикова анонсировала выдачу QR-кодов россиянам и иностранным гражданам, которые привились импортными вакцинами.