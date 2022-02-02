02 февраля 2022, 00:37
Власти Ленобласти ввели антиковидные ограничения для детей и подростков
Власти Ленинградской области вслед за Санкт-Петербургом ввели антиковидные ограничения для несовершеннолетних граждан в связи с распространением штамма «омикрон»
Фото: ru.freepik.com
Власти Ленинградской области вслед за Санкт-Петербургом ввели антиковидные ограничения для несовершеннолетних граждан в связи с распространением штамма «омикрон».
Согласно постановлению правительства, детям и подросткам запрещено посещать музеи, театры, кинотеатры, цирки, фитнес-клубы, бассейны и развлекательные и досуговые учреждения.
Кроме того, все дополнительные образовательные программы переводятся в дистанционный формат, а массовые мероприятия и спортивные массовые мероприятия для детей должны быть отменены.
Срок ограничний для несовершеннолетних установлен с 1 по 20 февраля.