02 февраля 2022, 00:03
Власти Подмосковья в 2021 году потратили на свой пиар 3,46 млрд рублей
Согласно отчету, больше всего денег от администрации губернатора Андрея Воробьева на пиар получил региональный телеканал «360» - ему досталось 1,4 млрд рублей
Фото: adm-pushkino.ru
Власти Московской области потратили в прошлом году на собственный пиар 3,46 млрд рублей из регионального бюджета.
Расходы на информационное сопровождение прописаны в «Сводном отчете о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и поддержку средств массовой информации».
Согласно этому отчету, больше всего денег от администрации губернатора Андрея Воробьева на пиар получил региональный телеканал «360» - ему досталось 1,4 млрд рублей.
Издательский дом «Подмосковье» получил из бюджета 352,82 млн рублей, телерадиокомпания «РТВ-Подмосковье» - 154,23 млн рублей, а редакционно-информационный центр Московской области (249,06 млн рублей).